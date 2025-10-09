Habertürk
Habertürk
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük hazırlıklarını sürdürdü! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük hazırlıklarını sürdürdü!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 15:01 Güncelleme: 09.10.2025 - 15:01
        F.Bahçe, Karagümrük hazırlıklarını sürdürdü!
        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

        Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

        Habertürk Anasayfa