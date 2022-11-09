Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko ligde oynadığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrıldı.

Kızılyıldız mts ise ligde yaptığı 6 maçın sadece birini kazanırken, 5'ini kaybetti.