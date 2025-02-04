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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Erzurumspor mesaisini tamamladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Erzurumspor mesaisini tamamladı!

        Fenerbahçe, yarın sahasında Erzurumspor FK'yla oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 14:05 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:05
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        Fenerbahçe Erzurumspor'a hazır!
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        Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular; dar alanda oynadığı çift kale maçlar ve bireysel programlarla idmanı noktaladı.

        Sarı-lacivertliler, bu antrenman ile Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

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