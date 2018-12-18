Fenerbahçe - Erzurumspor maçının yazar yorumları

Devre arasında bu takıma bir 8 numara şart. Kaleci şart. Ya Volkan affedilecek ya da bu sezonki 6. kaleci alınacak. Santrfor sorunu da muhakkak çözülmeli. Ya Soldado kazanılacak ya yeni biri getirilecek. Ama Ali Koç artık ne yapacak edecek "sokma akıl" ile ilerlemeyecek. 2 ya da 3 transfer yapacak.