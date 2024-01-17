Fenerbahçe erkek voleybol takımı, yarın Promotey'i ağırlayacak
Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu rövanş maçında yarın Ukrayna temsilcisi Prometey'i ağırlayacak.
Giriş: 17.01.2024 - 10:38 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:38
CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, yarın Ukrayna temsilcisi Prometey'i konuk edecek.
İstanbul'daki Burhan Felek Salonu'ndaki karşılaşma, 19.00'da başlayacak.
Play-off turu ilk maçında sarı-lacivertli ekip, deplasmanda Ukrayna temsilcisine 3-1 yenilmişti.