Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Ligin 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan futbolcular, aktif dinlenmeye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Jose Sosa, Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın akşam karşılaşmanın oynanacağı Deutsche Bank Park'ta yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.