Sarı-lacivertli kulüp tarafından 10 Kasım Fenerbahçe Vapuru'yla üçüncü kez organize edilen anma törenine başkan Ali Koç, yüksek divan kurulu başkanı Uğur Dündar, yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve teknik ekipler, üyeler, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü (FBÇGK) üyeleri ve çalışanlar katıldı.

Kadıköy'de bulunan Eminönü / Karaköy Şehir Hatları İskelesi'nden; Türk bayrakları, Fenerbahçe bayrakları ve Atatürk portresiyle donatılmış vapurla Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na doğru hareket edildi. Yoğun katılımla gerçekleşen anma töreninde, saat 9'u 5 geçe siren sesleri eşliğinde Dolmabahçe Sarayı açıklarında Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından beyaz karanfiller suya bırakıldı. Daha sonra ise İstiklal Marşı hep bir ağızdan söylendi. Ayrıca bugünün anısı için hazırlanan Anı Defteri'ne de duygu ve düşünceler yazıldı.

ALİ KOÇ: ATAMIZA, BU GÜZEL VATANIN BİZİM OLMASINI SAĞLAYAN ŞEHİTLERİMİZE, KAHRAMAN GAZİLERİMİZE SADECE 10 KASIM'DA DEĞİL, HER GÜN ŞÜKREDEN, MİNNETLE ANAN BİR SPOR KULÜBÜNÜN ÜYESİ OLMAKTAN SON DERECE GURUR DUYUYORUM

Törenin ardından günün anlam ve önemine ilişkin duygularını paylaşan başkan Ali Koç, şunları söyledi:

"10 Kasım özel bir gün. Sadece Fenerbahçe Spor Kulübü olarak değil, tüm Türkiye Cumhuriyeti olarak kesinlikle yas olarak gördüğümüz bir gün değil, mutlu olmamız, gurur duymamız gereken bir gün. Çünkü dünyanın kaç ülkesinde böyle bir lider var ki vefatından 84 sene sonra ilk günkü gibi anılsın, sevilsin, milyonlar şükranlarını minnetlerini iletsin... 10 Kasım'da oluyor. Dikkat ederseniz son dönemde de artan bir coşkuyla 10 Kasım'ı anıyoruz. 100 yılda, 1000 yılda böyle bir lider gelir. Allah'a çok şükür ki yolu ülkemizle kesişmiş. Atamıza, bu güzel vatanın bizim olmasını sağlayan şehitlerimize, kahraman gazilerimize sadece 10 Kasım'da değil, her gün şükreden, minnetle anan bir spor kulübünün üyesi olmaktan son derece gurur duyuyorum. Burada Kongre Üyelerimiz var, çalışanlarımız var, genç arkadaşlarımız var... Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bizim her zaman söylediğimiz bir laf var; 'Atamızın hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın onun ilke ve inkılaplarının yolundan yürüdüğü, sıkı sıkı sahip çıktığıdır önemli olan.' Bu sene memnuniyetle görüyorum ki gerek özel sektör olsun, gerek sivil toplum kuruluşları olsun, gerek spor kulüpleri olsun bu senenin özelinde özellikle son birkaç senede artan bir şekilde Atamızı kucaklama, ona şükran ve minnetlerimizi sunmada büyük bir coşku var. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bizi biraz tanıyorsanız bu konudaki duruşumuz, tavrımız son derece nettir. Bu sene Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girdik, 29 Ekim Fener Alayı yürüyüşümüzü yaptık. 100'üncü yıl kapsamında etkinliklerimiz olacağını söylemiştik. Bu etkinlik her sene yaptığımız bir etkinlikti ama bu sene 100'üncü yılımızda Atamızı özel bir video ile andık 'Senden Aldık' temasıyla. Aslında o tema Fenerbahçe Spor Kulübü'nün DNA'sını da çok iyi anlatıyor. Dün akşam yayınladık, gece yarısına kadar pek çok televizyon kanalında ve sosyal medya alanında olacak. Muazzam geri dönüşler alıyoruz. Bize de yakışan bir video oldu. Çok mutlu olduk, gurur duyduk. Bu akşamki EuroLeague maçımızda da Atamızı anacağız. Ne şanslıyız ki böyle bir liderimiz oldu, bu ülkeyi, vatanı bizlere emanet etti. Rahmetli dedemin bir lafı vardır; 'Allah bize dünyanın en güzel ülkesini vermiş, kıymetini bilelim' diye. Aynen öyle. Hem Atamızı hem de bu vatanı bize veren tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anmak durumundayız. Atamız sadece ülke çapında bir lider değil. Tarihe baktığınız zaman dünya liderleri de Atatürk'ü bir kıstas olarak alıyorlar; O'nun farklılığına, ayrıcalığına, vizyonuna, değerlerine işaret ederek konuşmalar yapıyorlar. Pek çok Avrupa ülkesinden önce kadınlara oy verme hakkı verdi Atatürk. Bugün o dönem söylenmiş öyle lafları, sözleri, vizyonu var ki bugün aynen geçerli. Bu da ne kadar müthiş bir vizyoner olduğunu, geleceği ne kadar görebildiğini ve aslında ne kadar farklı bir lider olduğunu gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olsun. O'nun bize bıraktığı mirası da bizler 7'den 70'e hepimiz sahip çıkalım, kıymetini bilelim. Dünyada neler yaşanıyor görüyorsunuz. Ülkeler bölünüyorlar, içinden bir sürü ülke çıkıyor. En güzel örneği Yugoslavya, içinden 7 tane ülke çıktı. Sıkıntılı bir coğrafyadayız. Jeopolitik anlamda çok huzurlu bir coğrafyada değiliz ama buna rağmen hep parmakla gösterilebilecek bir ülke olduk. İnşallah bu şekilde olmaya devam ederiz, o çağdaş medeniyetler seviyesine varır hatta aşarız. Biz de dünyaya örnek bir ülke oluruz. Bunun için de var gücümüzle çalışmalıyız."

Yöneticiler, şube sorumluları, sporcular ve üyeler ise kulüp televizyonuna yaptıkları açıklamalarda, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84'üncü yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıklarını, törende duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade ettiler.

Ayrıca etkinliğin ardından dönüş yolunda vapur içinde Atatürk'ün sevdiği şarkılar canlı olarak seslendirilirken; katılımcılara günün anısına Fenerbahçe bayrakları, atkıları ve Türk bayrakları takdim edildi.