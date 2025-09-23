Fenerbahçe, Dinamo Zagreb kafilesini açıkladı!
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.
Giriş: 23.09.2025 - 16:10 Güncelleme: 23.09.2025 - 16:10
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'le oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca ile sakatlığı bulunan Jhon Duran ve Edson Alvarez müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.
İşte Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu:
