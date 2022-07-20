Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı hangi kanalda canlı şifresiz yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev'e konuk olan Fenerbahçe Polonya'da avantajı kaptı. Ukrayna'da devam eden savaş sebebiyle Polonya'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı. Peki Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç hakkında merak edilen soruların yanıtları...

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Dinamo Kiev'e konuk olduğu ilk maç, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Polonya'da oynandı. Çift maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turda rövanş 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı. Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Polonya'da oynanan maçta iki takım da gol bulamadı. Müsabakanın rövanşı, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak. Kiev'in kazanması halinde ise temsilcimiz Avrupa Ligi'ne 3. ön elemeden katılacak. Dinamo Kiev'i elemesi durumunda ise Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan devam edecek.