UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Gustavo Henrique ve Luan Peres, antrenmana katılmadı.

Sarı-lacivertli takım, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı Polonya'ya gidecek.

Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.