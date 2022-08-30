UEFA Avrupa Ligi grup fikstürlerinin çekilmesinin ardından grupta Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca gibi takımlarla karşılaşacak olan Fenerbahçe ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte maç öncesinde merak edilen soruların yanıtı...