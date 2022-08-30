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Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kapsamında grup maçları öncesinde Avusturya Wien'i eleyerek grup kuralarına adını yazdırırken, ilk maçın ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen kuraların ardından, Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile aynı gruba düşen temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçına çıkıyor. İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ve fikstürü...

30.08.2022 - 02:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • UEFA Avrupa Ligi grup fikstürlerinin çekilmesinin ardından grupta Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca gibi takımlarla karşılaşacak olan Fenerbahçe ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte maç öncesinde merak edilen soruların yanıtı...

  • FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları kapsamında Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe 8 Eylül Perşembe günü Türkiye Saati İle 19.45'te karşılaşacak. Maçın canlı yayınlanacağı kanalın bilgileri ise henüz netleşmedi.

  • FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ GRUP MAÇLARI FİKSTÜRÜ 

    8 Eylül | Fenerbahçe-Dinamo Kiev

    15 Eylül | Rennes-Fenerbahçe

    6 Ekim | Fenerbahçe-AEK Larnaca

    13 Ekim | AEK Larnaca-Fenerbahçe

    27 Ekim | Fenerbahçe-Rennes

    3 Kasım | Dinamo Kiev-Fenerbahçe

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