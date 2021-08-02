Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı için geri sayım başladı. Süper Lig 2021-2022 sezonu öncesi 6. hazırlık maçına çıkacak Fenerbahçe'de, hedef bol gollü galibiyetle moral bulmak...

FENERBAHÇE D.KIEV MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde altıncı hazırlık maçında 4 Ağustos Çarşamba günü sahasında ve seyircisi karşısında Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

Tarih: 4 Ağustos 2021 Cumartesi, 19:00

Yayın: TRTSPOR