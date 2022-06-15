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Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, bu yıl ilk kez sahaya çıkıyor. Turnuvaya 2. ön eleme turundan katılmak için mücadele edecek sarı lacivertli temsilcimiz, Ukrayna'nın köklü ekiplerinden Dinamo Kiev karşısında tur atlama mücadelesi verecek. İşte şimdiden merakla beklenen Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ile ilgili bilgiler...

15.06.2022 - 17:37 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi ön eleme turu

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. İşte sarı lacivertli taraftarların merakla beklediği Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ile ilgili ayrıntılar...

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçlarının tarihleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda ilk maçlar 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak. İlk maçın nerede oynanacağı ise henüz belli olmadı.

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

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