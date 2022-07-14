Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 20 Temmuz Çarşamba günü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları sonrası sahaya çıkan oyuncular koşu, ısınma ve çabukluk uygulamaları üzerinde durdu. Pas çalışmalarıyla süren idman taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ile Emre Mor bireysel çalışmalarla günü tamamlarken, Luiz Gustavo saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.