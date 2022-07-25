Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turunda ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe, turun rövanş maçında güçlü Ukrayna ekibi Dinamo Kiev karşısında tur arıyor. Peki, şimdiden büyük bir merakla beklenen Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun rövanş maçı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.



FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.