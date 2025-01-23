Fenerbahçe Diego Carlos transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Aston Villa'dan Brezilyalı stoper Diego Carlos'u 3.5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

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Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Diego Carlos’a ‘ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan transfer edip 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı stoper Diego Carlos, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen kontrollerde öncelikle kan tetkikleri yapıldı.

Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam eden kontroller; efor testi, akciğer kontrolü, kardiyak testleri, radyolojik tetkikler ve MR çekimiyle tamamlandı.