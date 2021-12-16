Fenerbahçe derbiye odaklandı

Fenerbahçe sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisini kazanarak moral bulmayı hedefliyor.

Milli ara sonrası Galatasaray deplasmanından galibiyetle dönerek olumsuz havayı dağıtan sarı lacivertliler, yine bir derbiden 3 puanla ayrılarak aynı havayı yakalamayı planlıyor.

Teknik direktör Vitor Pereira’nın geleceği de karşılaşmaların ardından şekillenecek.

Beşiktaş müsabakası öncesinde Altay Bayındır dışında eksik oyuncu kalmaması teknik heyeti sevindirdi.

Yükselen performansıyla öne çıkan Miguel Crespo ve Mesut Özil, Portekizli çalıştırıcının derbide en güvendiği isimler arasında. Pereira, takıma dönen İrfan Can, Valencia ve Mert Hakan’ın da bu karşılaşmada fark yaratacağına inanıyor.

Performansıyla geçmiş günlerini aratan Luiz Gustavo’nun ise 11'deki şansı her geçen gün azalıyor. 53 yaşındaki çalıştırıcının orta sahada Crespo - Mert Hakan ikilisine forma vermeyi düşündüğü öğrenildi.