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Fenerbahçe derbide Galatasaray'a konuk oluyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır ile Enner Valencia ve Luiz Gustavo, mücadelede takımını yalnız bırakacak.

20.11.2021 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe derbide Galatasaray'a konuk oluyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

NEF Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Emre Eyidoğan ile Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 8. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, ligde daha sonra oynadığı 4 maçta ise sadece 1 puan toplayabildi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde deplasmanda Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup olurken, iç sahada Aytemiz Alanyaspor'a yenildi. Fenerbahçe, tek puanını ise evinde Yukatel Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada alabildi.

ALTAY, VALENCIA VE GUSTAVO YOK

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır ile Enner Valencia ve Luiz Gustavo, mücadedele takımını yalnız bırakacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşılaşmasında muhtemel 11'i ise şöyle:

Berke Özer, Tisserand (Novak), Kim, Szalai, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun (Berisha).

DÖRT İSİM KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Galatasaray karşılaşması öncesinde 4 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı bulunan oyunculardan Filip Novak, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Göztepe deplasmanında forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan ve karşılaşmada forma giymesi beklenmeyen Luiz Gustavo da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

LİGDE DEPLASMANDA ETKİSİZ

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda beklentinin altında kaldı.

Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 12 haftada 6 deplasman maçına çıkarken, bunlardan 3'er galibiyet ve mağlubiyetle döndü.

Fenerbahçe ayrıca ligde oynadığı son 2 deplasmandan puan çıkartamadı.

KALESİNİ KAPATAMIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.

Ligde ilk 3 karşılaşmada kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı 9 maçın tamamında ise en az 1 gol yedi.

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