DHA

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda çabukluk ve pas çalışmaları yapıldı. Günün tek idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Norveç Milli Takımı'nın kadrosundan kas ağrısı sebebiyle çıkarılan Joshua King, tedbir amaçlı olarak bugünkü antrenmanda yer almadı. Belçika Milli Takımı'nın Uluslar Ligi maçlarının sona ermesinin ardından İstanbul'a dönen Michy Batshuayi bugünkü antrenmana katıldı. Sakatlığı süren Luan Peres'in ise tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.