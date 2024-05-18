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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, depremzede öğrencileri misafir etti - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, depremzede öğrencileri misafir etti

        Fenerbahçe Spor Kulübü, Malatyalı depremzede öğrencileri 4 gün boyunca İstanbul'da ağırlayarak Fenerbahçe-Kayserispor maçını tribünde izlettirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 14:20 Güncelleme: 18.05.2024 - 14:20
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        Depremzede öğrencileri misafir ettiler
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        Depremin çocuklar üzerinde yarattığı olumsuz etkileri aza indirmek için sosyal sorumluluk projesi kapsamında Fenerbahçe, Malatya’nın Pütürge ilçesinde bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan bir grup öğretmen ve öğrenciyi 4 gün boyunca İstanbul’da ağırladı. 4 günlük İstanbul gezisinde çocuklar tarihi ve turistlik gezilerin yanı sıra, Koç topluluğu Spor Kulübü, Koç Müzesi ve Fenerbahçe Müzesi'ni dolaştı. Fenerbahçe Müzesi gezisinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, çocuklarla sohbet edip imzalı forma hediye ederek, “Kulübümüz, Malatyalı Fenerbahçeliler Derneği ve Pütürge-Doğanyol Eğitim Vakfı, çocuklarımız için çok anlamlı bir program organize ettiler. Çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek en büyük zenginliğimiz. Deprem bölgesinde bu tür organizasyonlara büyük önem veriyoruz. Malatyalı Fenerbahçeliler Derneğimiz ile Almanya’da bulunan Augsburg ve Landshur Derneklerimiz, Malatya’mızda 50 okulun geleneksel çocuk oyun alanlarının yapımını üstlendiler. Bazı okulların spor salonlarının tadilatlarını yapıyorlar” dedi.

        Malatyalı depremzede öğrenciler, son olarak Fenerbahçe-Kayserispor maçını da izledikten sonra kente döndü.

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