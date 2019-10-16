16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 17.30'da başladı. Isınma ve çabukluk hareketleriyle start alan idman 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam etti. Sarı-lacivertliler daha sonra taktiksel çalışmalarla hazırlıklarını sürdürdü. Kosova Milli Takımı'nda yer alan ve dün takıma katılan Vedat Muric düz koşu yaparken, gribal enfeksiyonu olan Altay ile Harun antrenmanda yer almadı. Max Kruse ise özel program dahilinde çalışma gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
DENİZ İLE OZAN TAKIMA KATILDI
Fenerbahçe'de Milli oyuncular takıma dahil olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin A Milli oyuncularından Deniz Türüç ile Ozan Tufan bugün takıma dahil oldu. Hollanda U21 takımında forma giyen Ferdi Kadıoğlu, Danimarka Milli Takımı'nda bulunan Zanka ve Şili Milli Takımı'nda yer alan Isla ise yarın takıma katılacak.
EMRE VE DİRAR'IN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Sarı-lacivertli ekipte A Milli Takımda yer alan ve sol kaburgasında kırık tespit edilen Emre Belözoğlu ile çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren Nabil Dirar dün takıma dahil olmuştu. Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar'ın ise detaveleri sürüyor.
ERTEN ERSU ANTRENMANA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin alt yapısında yetişen ve yaklaşık olarak 9 aydır tedavi gören Erten Ersu, bugün ilk defa takıma dahil oldu.
Sarı-lacivertli ekibin genç kalecisi Erten Ersu'nun Antalya kampında sol ön çapraz bağında kopma meydana gelmişti. Yaklaşık olarak 9 aydır tedavisi süren Erten Ersu, bugün ilk defa kaleci antrenmanında yer aldı.
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