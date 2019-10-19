Fenerbahçe, Denizli'ye iki eksikle gitti

Süper Lig'in 8. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'nin kafilesi de belli oldu.

Tedavisi devam eden Nabil Dirar ile kasığındaki ağrı nedeniyle tedbir amaçlı dinlendirilen Max Kruse, bugün gerçekleştirilen antrenmana çıkmazken Denizli'ye de götürülmedi.

Fenerbahçe'nin Denizlispor kafilesinde şu isimler yer aldı:

Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Isla, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Alper, Deniz, Rodrigues, Moses, Vedat, Mevlüt.