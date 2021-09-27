Fenerbahçe'den Zajc transferine ilişkin açıklama

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Son birkaç gün içerisinde Hollanda Gelderland bölge mahkemesinde kazandığımız bir dava üzerine dış basın kaynaklı olarak dijital ve yazılı mecralarda gündeme gelen bir haber ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.
31 Ocak 2019’da, İtalya’nın Empoli kulübünden transfer ettiğimiz Miha Zajc’ın transfer ücretinin 830.929,50 euro’luk son taksitinin, Empoli’nin banka hesabına yatırılması adına 30 Eylül 2020 tarihinde işlem yapılmıştır.
9 Ekim 2020 tarihinde Empoli FC’den gelen ödeme talebinin ardından fatura adresini araştıran Kulübümüz yetkilileri, söz konusu miktarın Hollanda merkezli bir araç alım-satım şirketinin hesabına geçtiğini saptamış ve şirketten bu miktarın iadesi talebinde bulunmuştur.
Kulübümüz, Hollanda merkezli şirketin geri ödemeyi reddetmesi sebebiyle hızlı bir şekilde Hollanda yargısı nezdinde ilgili şirket hakkında şikayette bulunmuş ve ödenen ücretin iadesi talebiyle mahkemeye başvurmuştur.
4 Ağustos 2021 tarihinde, Hollanda Zupthen’deki Gelderland bölge mahkemesi, bahsi geçen şirketin Kulübümüze geri ödeme yapmasına hükmetmiştir.
Geri ödeme süreci başlatılmış ve bu doğrultuda ilgili şirket nezdindeki tüm hukuki yaptırımlar kulübümüzün lehine gerçekleşmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız"
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