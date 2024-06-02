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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den yeni paylaşım: Mou zamanı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den yeni paylaşım: Mou zamanı!

        Fenerbahçe anlaşma sağladığı Jose Mourinho ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 10:17 Güncelleme: 02.06.2024 - 10:17
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        Fenerbahçe'den Jose Mourinho paylaşımı!
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        Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jose Mourinho bugün İstanbul'a geliyor.

        Portekizli teknik adam, taraftara açık törende sarı-lacivertlilere imza atacak.

        Fenerbahçe, Jose Mourinho için 19:00'da imza töreni düzenleyecek. Başarılı teknik adam içi stadyumda düzenlenecek imza töreni taraftarlara da açık olacak.

        SABAH SAATLERİNDE YENİ PAYLAŞIM

        Fenerbahçe, Mourinho için pazar sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda ise, "MOU zamanı" ifadelerini ve kum saati emojisini kullandı.

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