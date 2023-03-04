DHA

Fenerbahçe, deprem felaketinde dört aile bireyini kaybeden Kilis Gençlik Spor oyuncusu Abdülkadir Terlik'i Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt´ın girişimleriyle transfer etti. Sarı-lacivertli ekibin renklerine kattığı Abdülkadir Terlik, halen faal sporcusu olduğu Kilis Gençlik Spor Kulübü ile 2'nci Lig Play-Off maçlarında Fenerbahçe'ye karşı forma giyecek. Abdülkadir bu ilginç rastlantıyla ilgili, "Play-off´a kalmak için çok büyük emekler vermiştik. Orada da takımımla beraber olmak istiyorum. İlk maçta Fenerbahçe´ye karşı oynayacağım. Kilis´in kazanması için elimden geleni yapacağımı hocalarıma anlattım. Onlar da `Bir Fenerbahçeli´ye bu yakışır´ dediler" ifadelerini kullandı.

BAYAZIT: EĞİTİM VE SPOR HAYATINI İLERİYE TAŞIYACAĞIZ Abdülkadir´in transferiyle ilgili olarak Voleyboldan Sorumlu Yönetici Simla Türker Bayazıt ise "Abdülkadir, cesur, ahlaklı ve dirayetli bir sporcu. Çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Kendi isteğiyle eski takımında forma giymek için play-off maçlarının oynanacağı şehre gidecek. İlk maçımızda bize rakip olacak. Onda çok güzel bir spor etiği var; bize karşı da sahada en iyisini yapacaktır. Play-off maçlarından sonra zaten sözleşmesi bitmiş olacak ve bizimle birlikte İstanbul´a dönecek. Biz, ona inanıyoruz. Cesur, iyi ahlaklı ve dirayetli bir sporcu. Çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Önümüzdeki sezon takımımızda olacak. Hem eğitimini hem spor hayatını el ele ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

Öte yandan Fenerbahçe 2'nci Lig Voleybol Takımı Başantrenörü Ali Yılmaz, Abdülkadir Terlik için, "Yetenekli, uyumlu, güçlü ve altyapısı sağlam bir sporcu. Çok çalışırsa bir sene sonra onu Efeler Ligi´nde görebiliriz" dedi.

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