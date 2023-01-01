Fenerbahçe'den tüm zamanların en iyi performansı

AA

Spor endeksi, geçen yıl yüzde 66,3 değer kazandı. Spor endeksi de böylece ile 2022 yılında 2.102,03 puan seviyesine ulaşarak tarihi zirveyi gördü.

Küresel bazda "şahinleşen" merkez bankaları ve Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği risklere rağmen Borsa İstanbul'daki yükseliş eğilimi devam ederken, spor kulüpleri de yatırımcısını sevindirdi.

BIST 100 endeksi yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 196,6 getiri sağlarken, 5.562,98 puanla rekor seviyeye çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı faiz indirimleri, mevduat ve faizlerin düşük olmasıyla birlikte kurun da hemen hemen yatay kalması yatırımcıların borsaya yönelmesine imkan sağladı.

Yurt dışında Fed'in faiz artış temposunun yavaşlayacağı beklentisi, yurt içinde ise enflasyonda düşüş trendinin başlayacak olması da borsaya yatırımcı ilgisinin artmasına destek verecek gelişmeler oldu.

Analistler, geçen yıl resesyon endişelerinin küresel piyasaları meşgul etmeyi sürdürdüğünü belirtti. Yurt içinde de sektörel ayrışmaların öne çıktığını ifade eden analistler, yatırımcıların geçen ay spor hisselerine ilgi gösterdiğini aktardı.

Transfer sezonlarında da spor hisselerinde hareketlilik görülürken, yapılan sponsorluk anlaşmaları ve yayın gelirleri de spor hisselerini yukarı yönlü etkiledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri 2022 yılında yüzde 158,9 değer kazanarak tüm zamanların en iyi yıllık performansını sergiledi. Fenerbahçe'nin hisse fiyatı da 85,00 lira ile geçen sene tarihi zirveyi gördü. Fenerbahçe, hem yeşil sahalarda hem de borsada yatırımcısını sevindirdi

Yatırımcısına yüzde 143,4 kazandıran Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin 2010 yılından bu yana en iyi performansını sergiledi. Ligde Fenerbahçe'yle zirve mücadelesi veren Galatasaray'ın hisse fiyatı ise 9,59 lira ile 2011 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Ligde başarılı bir performans sergileyen Galatasaray, deplasmanda son yıllardaki en başarılı performansını sergiliyor. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ise 2022 yılında yatırımcısına yüzde 43,1 kazandırdı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri ise geçen yıl yüzde 21 düşüş kaydetti.

ARALIKTA DA BAŞI ÇEKTİ

Spor şirketlerinin aralık ayında sergilediği hisse performansına bakıldığında Fenerbahçe ve Galatasaray yatırımcısını sevindirirken, Beşiktaş ve Trabzonspor yatırımcısını üzdü.

Fenerbahçe yıl genelinde olduğu gibi aralık ayında da yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Aralık ayında Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 9,5, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 4,6 arttı.

Bu dönemde borsada yatırımcısına Beşiktaş yüzde 0,3, Trabzonspor yüzde 6,1 kaybettirdi.

2022'de Fenerbahçe 8 milyar 185 milyon 646 bin lira, Galatasaray ise 4 milyar 957 milyon 200 bin lira ile tarihi zirveyi gördü.

Yılı Fenerbahçe 7 milyar 215 milyon 642 bin lira, Galatasaray 4 milyar 271 milyon 400 bin lira, Trabzonspor 2 milyar 395 milyon lira, Beşiktaş 1 milyar 425 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin 2022 kapanış fiyatı, getirileri ve piyasa değeri şöyle:

Şirket 2022 Aralık kapanış fiyatı 2022 fark (yüzde) Aralık ayı farkı (yüzde) Piyasa değeri (TL) Fenerbahçe 72,90 +158,9 +9,5 7.215.642.000 Galatasaray 7,91 +143,4 +4,6 4.271.400.000 Beşiktaş 5,94 +43,1 -0,3 1.425.600.000 Trabzonspor 4,79 -21 -6,1 2.395.000.000