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Fenerbahçe'den TSYD'ye cevap!

TSYD, Erol Bilecik hakkında gazetecileri hedef gösterdiği gerekçesiyle kınama yayınlamıştı. TSYD'nin yazısının ardından Fenerbahçe'den bir cevap geldi

Giriş: 25.01.2023 - 15:08 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'den TSYD'ye cevap!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin son açıklamasına yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı şöyle:

''Spor medyasında bazı kulüplerin maşası olup rakipleri, başkanları, yöneticileri, sporcuları hedef alan, iftira ve hakaretler eden gazeteci görünümlü profilleri desteklediğini açıklayan Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin açıklamasını takip ettik.

İçinde “Sırf sizin istediğiniz gibi konuşmadıkları için gazetecileri hedef göstermek kimsenin hakkı değildir” gibi ironik bir cümle de içeren bu açıklamayı dikkate almadığımızı kendilerine iletiyoruz.

Temel görevi, gerçekleri nesnel bir biçimde, çarpıtmadan, sansürlemeden aktarmak olan gazeteciliğin, bu profiller ile bugün geldiği vahim durumu yok sayan TSYD’ye, gazetecilik mesleğinin temel ilkelerini hatırlatıyor;

Açıklamaya konu bu profillerden bazılarının gazetecilikle nasıl taban tabana zıt durumda olduklarını, gazetecilikle ilgilerinin hangi seviyede olduğunu aşağıda yer alan birkaç örnek ile kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Bu isimler tarafından ekranlarda ve sayfalarda bu yaklaşımın sayısız örneğinin verildiğini de ekliyoruz.

Bu vesileyle bu kutsal mesleği tarafsız duruşla, emekle, fedakarca yapan tüm basın mensuplarına duyduğumuz sonsuz saygıyı da vurgulamak istiyoruz.''

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