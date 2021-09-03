Fenerbahçe, yeni transferler Diego Rossi, Min-Jae Kim, Max Meyer, Mergim Berisha'nın UEFA A listesine eklendiğini, Serdar Dursun'un ise sakatlığı sebebiyle listede yer almadığını duyurdu. Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakıldığını dile getiren sarı-lacivertliler, Caner Erkin ve Caulker'in transferi için görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, Futbol Takımımızın 2021-22 sezonu yapılanması kapsamındaki planlama doğrultusunda; UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirme süresinin son tarihi olan 2 Eylül 2021 itibarıyla belirlediği adımları atmıştır.
Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile yapılan görüş alışverişleri doğrultusunda takımımıza transfer edilerek UEFA A listesinde eklenen isimler; Diego Rossi, Min-Jae Kim, Max Meyer, Mergim Berisha olmuştur.
Futbolcumuz Serdar Dursun yaşadığı sakatlık dolayısıyla UEFA listesine eklenmemiştir.
Oyuncularımız Fatih Şanlıtürk, Arda Güler ve Melih Bostan UEFA B Listesine alınmışlardır.
Kulübümüz, futbolda belirlenen birinci transfer ve tescil döneminin sonu olan 8 Eylül 2021 tarihine dek Teknik Direktörümüzün istekleri doğrultusunda en az bir ve yüksek ihtimalle birden fazla pozisyon için de transfer çalışmalarını sürdürmektedir.
Kulübümüz bu süreçte Gökhan Gönül, Harun Tekin, Kemal Ademi, M. Frey, M. Lemos (K), M. Samatta (K), M. Thiam, Nabil Dirar, Ozan Tufan (K), Sadık Çiftpınar ile yollarını ayırmıştır.
Caner Erkin ve Steven Caulker ile ilgili transfer görüşmeleri devam etmektedir.
Sinan Gümüş süresiz kadro dışı bırakılmıştır.
Takımımıza dair transfer gelişmeleri oldukça kulübümüz tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."
AVRUPA LİGİ KADROSU
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA'ya gönderdiği listede yer alan oyuncular şöyle:
A listesi:
Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Max Meyer, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Diego Rossi, Enner Valencia, Mergim Berisha.
B listesi:
Arda Güler, Arda Okan Kurtulan, Bartu Kulbilge, Melih Bostan, Fatih Şanlıtürk.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Royal Antwerp ile D Grubu'nda mücadele edecek.
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