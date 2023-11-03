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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı öncesi flaş açıklama: Adil yönetim talep ediyoruz - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı öncesi flaş açıklama: Adil yönetim talep ediyoruz

        Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 11. haftasında oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Trabzonspor'un hakemlerle ilgili açıklamasını alıntılayan sarı-lacivertliler, "Adil yönetim talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 18:30 Güncelleme: 03.11.2023 - 18:30
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        "Adil yönetim talep ediyoruz"
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        Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 11. haftasında oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi sosyal medya hesabından "Adil yönetim talep ediyoruz" başlıklı bir açıklama yayımladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak adalet çağrısı ile başladığımız 2023-24 sezonunda,

        10.hafta itibariyle gerek saha içinde hakemler eliyle gerek ekran başında VAR operasyonlarıyla gerek MHK öncülüğünde hakem atamalarıyla sayısız adaletsizlikle karşı karşıya kalmış bulunuyoruz.

        Bugün, bir hakemin Fenerbahçe maçında doğru karar verdiği için cezalandırılarak bunu açıklaması ve görevini bırakması da Türk futbolunun geldiği noktayı gözler önüne sermiştir.

        Kulübümüz gerek ilk 10 haftalık süreçte gerekse son hakem olayı ile ilgili 5 Kasım Pazar günü gereken açıklamalarda bulunacaktır.

        Ancak yarın Trabzonspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig maçı öncesinde beklentimiz küçük, büyük hiçbir hakem hatası olmadan maçın tamamlanması, hakemlerin adil olmasıdır.

        Bu konuda, hakemler, VAR, gözlemci, temsilci, yayıncı dahil sorumluluk sahibi herkesten gerekeni yapmasını bekliyoruz."

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