Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını, günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde tamamı basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dinlenmeye yönelik gerçekleştirilen idman neşeli görüntülere sahne oldu. İdmanın genelinde ayak tenisi oynayan futbolcular, birbirleriyle şakalaştı.

Ağrıları bulunan Nabil Dirar çalışmalarını bireysel sürdürürken, Altay Bayındır koşu yaptı.

Takımla antrenmana katılan Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci, antrenmanın sonunda eksiklerini gidermek adına özel çalışma gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.