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Fenerbahçe'den TFF'ye İrfan Can Kahveci başvurusu!

Fenerbahçe, ligdeki Sivasspor maçında kırmızı kart gören ve PFDK'ye sevk edilen İrfan Can Kahveci için TFF'ye başvuruda bulunacak. İrfan Can, Ali Koç'un özel uçağı ile Sivas'a götürülecek. İşte detaylar...

Giriş: 02.05.2023 - 23:34 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'den TFF'ye İrfan Can Kahveci başvurusu!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için TFF'ye başvuruda bulunacak.

TRT Spor'un haberine göre, sarı-lacivertli kulüp, ligdeki Sivasspor maçında kırmızı kart gören ve PFDK'ye sevk edilen 27 yaşındaki futbolcunun, 3 Mayıs'ta kupadaki Sivasspor maçında oynaması için başvuru yapacak.

Takım ile birlikte Sivas'a gitmeyen İrfan Can Kahveci, başkan Ali Koç'un uçağı ile daha sonra kente gidecek.

Fenerbahçe Yönetimi, İrfan Can'ın 4 maçtan fazla ceza almayacağını düşünüyor. Bu nedenle kulüp böyle bir hamlede bulunacak.

FUTBOL TALİMATI NE DİYOR?

Resmi müsabakadaki ihlalleri nedeniyle dört müsabakaya kadar müsabakadan men ile cezalandırılan profesyonel futbolcuların ve görevlilerin cezası, ilgili resmi müsabaka kategorisi dikkate alınarak kendi kategorisinde infaz edilir. Bu futbolcular ve görevliler ceza aldıkları kategori dışındaki müsabakalarda oynayabilirler ve görev alabilirler.

Resmi müsabakadaki ihlalleri nedeniyle dört ve üzeri müsabakadan men cezası ile cezalandırılan profesyonel futbolcular ve görevlilerin cezası, kategori ayrımı yapılmadan müteakip resmi müsabakalarda infaz edilir.

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