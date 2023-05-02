TRT Spor'un haberine göre, sarı-lacivertli kulüp, ligdeki Sivasspor maçında kırmızı kart gören ve PFDK'ye sevk edilen 27 yaşındaki futbolcunun, 3 Mayıs'ta kupadaki Sivasspor maçında oynaması için başvuru yapacak.

Fenerbahçe Yönetimi, İrfan Can'ın 4 maçtan fazla ceza almayacağını düşünüyor. Bu nedenle kulüp böyle bir hamlede bulunacak.

Takım ile birlikte Sivas'a gitmeyen İrfan Can Kahveci, başkan Ali Koç'un uçağı ile daha sonra kente gidecek.

FUTBOL TALİMATI NE DİYOR?

Resmi müsabakadaki ihlalleri nedeniyle dört müsabakaya kadar müsabakadan men ile cezalandırılan profesyonel futbolcuların ve görevlilerin cezası, ilgili resmi müsabaka kategorisi dikkate alınarak kendi kategorisinde infaz edilir. Bu futbolcular ve görevliler ceza aldıkları kategori dışındaki müsabakalarda oynayabilirler ve görev alabilirler.

Resmi müsabakadaki ihlalleri nedeniyle dört ve üzeri müsabakadan men cezası ile cezalandırılan profesyonel futbolcular ve görevlilerin cezası, kategori ayrımı yapılmadan müteakip resmi müsabakalarda infaz edilir.