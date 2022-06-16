Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni Başkanı ve Yönetim Kurulu bugün itibarıyla netleşmiştir. Yeni başkan Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunun öncülüğünde; son birkaç yıldır yaşanan, geçen sene zirveye çıkan adaletsizliğin Türk futbolunda son bulmasını, TFF çatısı altında görev alan tüm kişilerin, istisnasız şekilde ve ciddi bir sorumlulukla her kulübe eşit mesafede durmasını, sahada mücadele eden tüm takımlara, futbolun kuralları ve hak, emek, alın teri gibi manevi kavramlar esas alınarak yüzde yüz tarafsızlıkla yaklaşmasını, mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız, tarafsız bir futbol ortamının tesis edilmesini talep ediyor; göreve yeni başlayan TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyoruz."
TFF YÖNETİM KURULU'NA SEÇİLEN NÜKET KÜÇÜKEL EZBERCİ, KULÜPTEKİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ
Sarı-lacivertli kulüp ayrıca, kulübün yönetim kurulu üyesi Nüket Küçükel Ezberci'nin bugün yapılan seçimde TFF Yönetim Kurulu'na seçilmesiyle nedeniyle kulüpteki görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Küçükel Ezberci bugün yapılan TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulunda, TFF Yönetim Kurulu'na seçilmiştir. Statü gereği Sayın Küçükel Ezberci kulübümüzün yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Nüket Küçükel Ezberci'ye 1 yıllık süreç boyunca kulübümüz adına ortaya koyduğu emekleri ve değerli katkıları için teşekkür ederiz. Yeni görevinde Sayın Küçükel Ezberci'ye başarılar diler, Türk futbolu adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.
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