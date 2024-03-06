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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe'den taraftara uyarı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den taraftara uyarı

        Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynayacakları maç öncesi sarı lacivertli taraftarlara uyarılarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 11:27 Güncelleme: 06.03.2024 - 11:27
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        Fenerbahçe'den taraftara uyarı
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        Temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile oynayacakları maç öncesi sarı lacivertli taraftarlara uyarılarda bulundu

        Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada ''Fenerbahçemizin, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynayacağı maçta takımımızı tribünden destekleyecek taraftarlarımızın kurallar çerçevesinde, son derece dikkatli davranmaları gerekmektedir. Yaşanacak herhangi bir tribün olayı (meşale yakılması, sahaya yabancı madde atılması vb.) neticesinde bir sonraki deplasman maçımıza seyirci alınmayacaktır. Taraftarlarımızın maç sırasında güvenlik ve disiplin kurallarına dikkatle uymaları gerektiğini hatırlatıyor, kurallara aykırı eylemde bulunulması halinde güvenlik birimlerine bilgi verilmesini deplasman tribününde Fenerbahçemizi destekleyecek tüm taraftarlarımızın dikkatine sunuyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

        Temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde yarın 23.00'te Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşılaşacak.

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