Fenerbahçe'den Szalai açıklaması

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlanarak çıkmak zorunda kalan Szalai'nin sağ diz iç yan bağında birinci derece zorlanma tespit edildiği belirtildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."