Fenerbahçe'den sürpriz Livakovic kararı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demirspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'a forma verdi. Dominik Livakovic ise yedekler arasında yer aldı
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan, Adana Demirspor maçında sürpriz bir karar geldi.
Sarı-lacivertli teknik adam, kalede İrfan Can Eğribayat'a forma verdi. Dominik Livakovic ise yedekler arasında yer aldı.
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi ise ağrıları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor maçındaki eksikleri şu şekilde;
Fred, Osayi Samuel, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Cengiz Ünder, Michy Batshuayi.