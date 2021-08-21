Fenerbahçe'den Sörloth açıklaması

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, "Bu akşam saatlerinde gündeme düşen 'Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon avroluk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi.' haberi doğru değildir. Taraftarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır." denildi.

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