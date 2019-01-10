Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

COMOLLİ DE DOĞRULADI

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Galatasaray'da kadro dışı kalan Serdar Aziz ve Beşiktaş’ın kampa götürmediği Tolgay Arslan’la ilgilendiklerini de ilk kez resmi ağızdan doğruladı. Comolli, "Serdar Aziz ve Tolgay Arslan ile ilgileniyoruz ama detay veremem. Sol bek, kanat ve orta saha ile ilgili bazı girişimler de devam ediyor" bilgisini verdi.