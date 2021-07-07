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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri: Mesut Özil devreye girdi - 3 YILDIZ İSİM

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri: Mesut Özil devreye girdi

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Sol bek için aranan isim Mesut Özil'in eski takımı Arsenal'de bulundu. 28 yaşındaki yıldız ismi, Mesut Özil ikna etti. Gökhan Gönül'le yeni sözleşme imzalamayan Fenerbahçe'de, Atletico Madrid'in sağ beki Sime Vrsaljko için girişimlere başladı. Vedat Muriç konusunda da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor

07.07.2021 - 10:23 | Güncelleme: FUTBOL

  • Teknik direktörlük görevine eski hocası Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe'de gözler artık transfere çevrildi. 

  • SOL BEKE KİM GELECEK?

    Sol bek için aranan isim Mesut Özil'in eski takımı Arsenal'de bulundu. 

  • Geçen sezonu kiralık olarak Schalke'de geçiren ve Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sead Kolasinac için devreye yakın dostu Mesut Özil girdi.

  • İspanyol Todofichajes internet sitesi de 28 yaşındaki Boşnak yıldızı, Özil'in ikna ettiğini yazdı. 

  • Defansta da görev yapabilen oyuncuyu Fenerbahçe, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. 

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