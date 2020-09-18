Vedat Muriç'in satışı sonrası hücum hattında arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmış ve kadrosunu tam 12 isimle güçlendirmişti. Hücum hattına Sinan Gümüş, Mame Thiam ve Enner Valencia gibi isimleri katan Fenerbahçe'nin, Muriç'in satışı sonrası 2 golcü birden kadrosuna katması bekleniyor.