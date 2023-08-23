Fenerbahçe'ye Güney Koreli orta saha
Fenerbahçe için flaş bir transfer haberi ortaya atıldı... Sport Time'a göre; sarı lacivertliler, Güney Koreli orta saha oyuncusu Hwang In-beom'u gündemine aldı. İşte son dakika transfer haberinin detayları
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe için flaş bir transfer haberi ortaya atıldı.
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Yunan basınında yayın yapan Sport Time'da yer alan habere göre sarı lacivertliler, Olympiakos forması giyen Güney Koreli orta saha oyuncusu Hwang In-beom'u gündemine aldı.
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26 yaşındaki oyuncu ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Türkiye'den ilgilenen başka takımların da olduğu belirtilen haberde, Olympiakos'un oyuncudan 3 milyon Euro'luk bir bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği de belirtildi.
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2022/23 sezonunun başında Rubin Kazan'dan Olympiakos'a transfer olan In-beom, kırmızı beyazlı forma ile çıktığı 40 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
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Merkez orta saha oyuncusu, Güney Kore Milli Takımı ile de 45 maça çıkarken, 5 kez gol sevinci yaşadı.
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