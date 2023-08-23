Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Güney Koreli orta saha geliyor - Hwang In-beom kimdir? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'ye Güney Koreli orta saha

        Fenerbahçe için flaş bir transfer haberi ortaya atıldı... Sport Time'a göre; sarı lacivertliler, Güney Koreli orta saha oyuncusu Hwang In-beom'u gündemine aldı. İşte son dakika transfer haberinin detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 10:15 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe için flaş bir transfer haberi ortaya atıldı.

        • 2

          Yunan basınında yayın yapan Sport Time'da yer alan habere göre sarı lacivertliler, Olympiakos forması giyen Güney Koreli orta saha oyuncusu Hwang In-beom'u gündemine aldı.

        • 3

          26 yaşındaki oyuncu ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Türkiye'den ilgilenen başka takımların da olduğu belirtilen haberde, Olympiakos'un oyuncudan 3 milyon Euro'luk bir bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği de belirtildi.

        • 4

          2022/23 sezonunun başında Rubin Kazan'dan Olympiakos'a transfer olan In-beom, kırmızı beyazlı forma ile çıktığı 40 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

        • 5

          Merkez orta saha oyuncusu, Güney Kore Milli Takımı ile de 45 maça çıkarken, 5 kez gol sevinci yaşadı.

        • 6
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        TOGG ilanları mercek altında
        TOGG ilanları mercek altında
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        Fenerbahçe'de son dakika!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Moskova'ya drone saldırısı
        Moskova'ya drone saldırısı
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        Alacak verecek cinayetinde kan donduran ayrıntı! Otomobille ezmiş!
        Alacak verecek cinayetinde kan donduran ayrıntı! Otomobille ezmiş!
        31 yıl sonra düğün yaptı
        31 yıl sonra düğün yaptı
        İstanbul'da bir doktor öldürüldü
        İstanbul'da bir doktor öldürüldü
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        21'inci yüzyılın en önemli sağlık sorunu: Yalnızlık
        21'inci yüzyılın en önemli sağlık sorunu: Yalnızlık
        Sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
        Mekke'de şiddetli yağış ve fırtına
        Mekke'de şiddetli yağış ve fırtına
        Manchester'a gidiyor!
        Manchester'a gidiyor!
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Habertürk Anasayfa