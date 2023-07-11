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Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe'de, transfer operasyonu son hızıyla devam ediyor.

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Zenit ile yapılan hazırlık maçı sonrasında açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, yönetime verdiği rapor doğrultusunda kadroya yapılacak takviyelerin süreceğinin belirtti.

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Sezona Edin Dzeko, Ryan Kent ve Alexander Djiku transferleri ile giren sarı-lacivertliler, Arda Güler'in ayrılığı sonrasında ise 10 numara arayışına girdi.

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Fenerbahçe'nin bu bölge için bir numaralı adayı Sebastian Szymanski...

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Dinamo Moskova forması giyen 24 yaşındaki Polonyalı orta saha için kulübü ile pazarlıklar devam ediyor.

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Fenerbahçe'nin Szymanski için Rus ekibine yaklaşık 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

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Geçen sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçiren Polonyalı oyuncu, 40 maçta forma giyerken sezonu da 9 gol, 7 asistle tamamladı.

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LİVAKOVİC Diğer yandan Altay Bayındır'ın ayrılması durumunda kaleye de takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic için de Dinamo Zagreb'e 8 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.