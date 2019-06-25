Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

İspanyol gazeteleri, Sarı-Lacivretli ekiple 1 yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki Şili’li sağ bek için Real Betis ve Celta Vigo’nun harekete geçtiğini duyururken, La Gazetta dello Sport da Lecce ile Genoa’nın da Şilili oyuncu için teklif hazırladığını yazdı.