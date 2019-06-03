Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

21 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz santrfor Abraham kanatlarda da oynayabiliyor. Boyunun 1.90 metre olması nedeniyle üstün hava hakimiyetine sahip olan bu golcü geçen sezon Aston Villa formasıyla Championship’te 37 maçta 25 gol atıp 3 de asist yaptı.