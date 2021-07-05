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Fenerbahçe'den SON DAKİKA haberleri - Vitor Pereira'nın 2. dönemi nasıl olacak? Fenerbahçe'ye Atalanta formülü

Vitor Pereira'nın 2. dönemi nasıl olacak? Fenerbahçe'ye Atalanta formülü

52 yaşındaki çalıştırıcı, İtalya'dan Atalanta ve İngiltere'den Leeds'in oyun sistemlerini mercek altına aldı. Vitor, “Atalanta'yı izlediğimde çok baskıcı bir takım görüyorum. Muhteşem bir oyunu var. Leeds United da farklı savunma organizasyonları yaratıyor” dedi...

05.07.2021 - 10:41 | Güncelleme: FUTBOL

  • Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira yardımcılarıyla İstanbul'a geldi.

  • 52 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı "Buraya geri döndüğüm için çok gururluyum. Bu kulüpte tekrar çalışacak ve savaşacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kulübü ve taraftarları her zaman kalbimde tuttum. Kariyerimdeki gerçekten en ateşli taraftar kitlesi diyebilirim" dedi. 

  • Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek emin adımlarla mutlu sona ulaşabileceklerinin de altını çizen Pereira, "Burada olduğum bir önceki dönemde şampiyon olamamıştık. Ama buraya, bu hikayeyi bu yüzden tamamlamaya geldim. İnanıyorum ki birlikte çalışırsak bunu başarabiliriz" şeklinde konuştu.

  • ATALANTA FORMÜLÜ

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, nisan ayının sonunda 'maisfutabol' adlı bir spor internet sitesinde verdiği röportajda oyun anlayışı ile ilgili önemli detaylar vermişti. 

  • İtalya'dan Atalanta ve İngiltere'den Leeds United'ın oyun sistemlerini çok yakından takip ettiğini dile getiren Portekizli çalıştırıcı, şunları dile getirmişti:  

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