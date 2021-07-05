KALECİ ÖNEMLİ BİR PARÇA

"5-4 kazanmayı tercih eden birçok antrenör var ama ben çok daha farklı düşünüyorum. Eğer takımım dört gol yerse, bu çok kötü çalıştığımın bir işaretidir. Bir şey yanlış gidiyordur. Her zaman hakimiyet ve kontrol oyununu severim. Kaliteli bir oyunu severim ve kalitenin risk içermesi gerekir."