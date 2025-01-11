Fenerbahçe'den Sergen Yalçın açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un Sergen Yalçın ile görüştüğü yönünde çıkan haberleri yalanladı.
Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç ile teknik direktör Sergen Yalçın'ın bir görüşme gerçekleştirdiği yönünde OdaTv'de çıkan haberi yalanladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bugün, OdaTv adlı mecrada yayınlanan Başkanımız Ali Y. Koç ile Sn. Sergen Yalçın’ın görüşme yaptığı iddiası, külliyen yalandır.
Bu haber, malum kesimlerin algı oluşturarak iki camiayı karşı karşıya getirme hedefinin yansımasıdır.