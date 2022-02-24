Fenerbahçe'den savaş karşıtı paylaşım

Fenerbahçe, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında bir paylaşım yaparak "Savaşa hayır" dedi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Savaşa hayır!" yazan bir görsel kullanıldı ve "Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır!" denildi.