Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerden sakatlık açıklaması geldi.
Giriş: 26.09.2024 - 19:09 Güncelleme: 26.09.2024 - 19:09
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta karşılaşmasında sahasında Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak temsilcimiz Fenerbahçe'de maç öncesi sakatlık yaşandı.
Sarı-lacivertliler, sakatlığı bulunan İrfan Can Eğribayat’ın yerine, Ömer Bircan Camcı maç kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.
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