Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında grup liderliği için çekiştiği Rennes'i konuk etti. Sarı-lacivertliler maça kabus gibi başlarken 30. dakikada 3-0 geriye düştü ancak pes etmedi!

42'de İrfan Can'ın ortasına iyi yükselen Valencia ile farkı 2'ye indirip devreye umutlu giren Fenerbahçe, son 10 dakikadaki şahane futboluyla da liderliği kaptırmadı.

82'de Zajc'ın frikikten kaydettiği gol sonrası rakip yarı sahada basmadık yer bırakmayan sarı-lacivertliler 3. golü de bu baskı sonrasında buldu: Crespo'nun topu kaparak pasını aktardığı Emre Mor şık bir plase ile skora dengeyi getirdi. Fenerbahçe 3-0'dan dönerek puanını 11'e yükseltti ve Rennes karşısında bir kez daha geriden dönerek liderlik için avantajı kaptı.