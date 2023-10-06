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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe'den rekor: Avrupa'da 9 maçlık seri! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den rekor: Avrupa'da 9 maçlık seri!

        Fenerbahçe, Avrupa'da 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk Türk takımı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 01:05 Güncelleme: 06.10.2023 - 01:05
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        Fenerbahçe'den Avrupa'da rekor seri!
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu galibiyet ile Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı.

        Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk takım olmayı başardı.

        Fenerbahçe bu süreçte; Sevilla, Zimbru (2 kez), Maribor (2 kez), Twente (2 kez), Nordsjaelland ve Spartak Trnava'yı mağlup etmeyi başardı.

        1-0 Sevilla

        5-0 Zimbru

        0-4 Zimbru

        3-1 Maribor

        0-3 Maribor

        5-1 Twente

        0-1 Twente

        3-1 Nordsjaelland

        2-1 Spartak Trnava

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