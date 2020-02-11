Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final rövanşında sahasında GMG Kırklarelispor’u konuk eden Fenerbahçe, mücadeleye “Türk futbolu için uyanma zamanı” pankartı ile çıktı. Son haftalarda hakem hatalarından yakınan ve bugün Riva’da yapılan TFF-Kulüpler Birliği toplantısına da katılmayan sarı-lacivertlilerin bu pankartı, taraftarlardan alkış topladı.

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